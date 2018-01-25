تناول ” الكمون ” يخفف ألم الصداع الحاد

نورة الشهري (صدى):

يُستخدم الكمّون مع أطباق كثيرة، حيث أنه أحد التوابل هندية الأصل، يوفّر مجموعة فوائد غير متوقعة، فهو يقلل الأرق ليلاً، ويحسن الهضم ، إلى جانب فوائد أخرى، أهمها:

يقلل الكمّون النفخة، ويحسّن الإخراج بفضل الإنزيمات التي يحتوي عليها، ويحفّز الكمّون الغدد اللعابية ما يفيد عملية الهضم والتي تبدأ من الفم.

ويعتبر الكمّون غني بمعدن البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، ومن فوائد إضافة الكمّون أو غليه وتناول شرابه أنه يخفّف ألم الصداع الحاد.

ويحتوي الكمّون على مضادات للبكتريا تساعد على محاربة ميكروبات البرد وفطريات الجلد، والكمّون من التوابل الغنية بالحديد الضروري لعدم الإصابة بفقر الدم أو الأنيميا.