” الشهراني ” يتفقد خدمات مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة تثليث

سعيد العجل(صدى):

تفقد مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية بمنطقة عسير الأستاذ ” هادي بن عايض الشهراني ” مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة تثليث،ومكتب الضمان الاجتماعي بمركز الأمواه.

حيث استعرض الخدمات المقدمة للمستفيدين وتجول في مبنى مكتب الضمان بالأمواه الذي تم الإنتهاء منه مؤخراً كما اطلع على التجهيزات التي يتم توفيرها للوحدة الشاملة بمكتب الضمان بتثليث ومدى جاهزيتها.

هذا وقد أكد الشهراني على أهمية تقديم الخدمات المناطة بالوزارة على أكمل وجه والحث على إستمرار التطوير والعمل بجودة عالية لرفع مستوى الرضى لدى المستفيدين من خدمات الوزارة وتذليل كافة الصعوبات في سبيل الرقي بالعمل الاجتماعي .

وتأتي هذه الزيارة ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها الشهراني بناء على توجيهات معالي وزير العمل و التنمية الاجتماعية والمسؤولين بالوزارة ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة والتي تشمل كافة محافظات ومراكز منطقة عسير للوقوف على جودة الأداء و التقاء المواطنين في أماكن تقديم الخدمة ومتابعة و رصد أي ملاحظة للعمل على علاجها والسعي لتطوير سبل تقديم الخدمة لمستحقيها.