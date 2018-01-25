6 فوائد لتناول اللوز باستمرار

متابعات(صدى):

يعتبر اللوز من المكسرات التي بها فوائدها العديدة والخيالية للدماغ والقلب والصحة عامة كما من المعروف إن لها فوائد إيضاً في التجميل و الشباب الدائم و هي من المكسرات المحبوبة لدى الجميع لذلك قررنا اليوم على موقع ثقف نفسك ان نقدم لكم أهم و أبرز فوائد اللوز لتتناوله بكل حب و تقبل على تناوله من وقت لاخر

تتراوح فوائد اللوز من استخدامه في الحفاظ على صحة الدماغ، والقلب والجلد، حيث يعتبر اللوز الخام وزيت اللوز الأكثر فعالية للدماغ , تناول عدد قليل من اللوز كل يوم يساعد على تحسين الذاكرة والتركيز ، وخاصة في الأطفال. ويعتقد أيضا أن اللوز يجعل ذاكرة الأطفال حادة ونشطة .

ويساعد اللوز على الحفاظ على مستويات مناسبة من الكوليسترول عن طريق زيادة مستوى HDL وخفض مستوى LDL. وهذا يساعد في الوقاية من غالبية أمراض القلب .

ويفيد اللوز البشرة، حيث يساعد في الحصول على بشرة نضرة، من ناحية أخرى وضع زيت اللوز مباشرة على الجلد يساعد أيضا في الحصول على بشرة ناعمة وصحية . – اقرا فوائد اللوز للشعر والبشرة.

وتشمل فوائد زيت اللوز الحلو أيضا العلاج والوقاية من جفاف وتشقق الجلد . كما يتم استخدام زيت اللوز على بشرة الأطفال .

و واحدة من الفوائد الصحية الأخرى للوز هو أنه يساعد في الحفاظ على ضغط الدم السليم وغير مباشر يساعد في الوقاية من الأمراض الناجمة بسبب ارتفاع ضغط الدم.

ويحتوي اللوز على حامض الفوليك، الذي هو واحد من أهم العناصر الغذائية لمنع عيب خلقي أثناء الحمل . تشمل فوائد اللوز أثناء الحمل أيضا استخدامه في علاج الإمساك ، والذي ينظر إليه لأهمية استخدامه عادة أثناء فترة الحمل .