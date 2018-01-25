ترامب يطالب أردوغان بالحد من عملياته في سوريا

واشنطن(صدى):

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم اتصالاً هاتفيًا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، طالب خلاله الحد من عملياته العسكرية في سوريا؛ حيث يشن الجيش التركي منذ خمسة أيام هجوما على المقاتلين الأكراد المتحالفين مع واشنطن، وفق ما أعلن البيت الأبيض الأربعاء.

وأبدى الرئيس الأمريكي قلقه من أن يؤثر التصعيد في عفرين على الأهداف المشتركة لتركيا والولايات المتحدة في سوريا.

كما ناقش الاتصال تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين و ضرورة تحقيق الاستقرار في سوريا بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي, ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله بما في ذلك تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني والقاعدة, والإرهاب الذي تدعمه إيران.