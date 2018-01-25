أبرزهم الليمون.. روائح تساعد على التخلص من الإرهاق

متابعات(صدى):

تساعد بعض الروائح، في الشعور بالاسترخاء، لارتباط حاسة الشم بشكل وثيق بالدماغ، وبالتالي تؤثر في الحالة المزاجية.

ونستعرض فيما يلي أبرز الروائح التي تساعد على الاسترخاء:

” الليمون ” ، تساعد رائحة الليمون على زيادة التركيز، بالغضافة، بالإضافة إلى تأثيرها المهدئ، حيث أثبتت دراسات كثيرة أن استنشاق رائحة الليمون له تأثير إيجابي عند الشعور بالغضب أو الإرهاق أو الخوف، فهو يقوي جهاز المناعة ويحسن الدورة الدموية ويخفف الاكتئاب، لذا ينصح خبراء الصحة عند الشعور بالإرهاق، تقطيع ليمونة واستنشاق رائحتها.

” القرفة ” ، تتسم القرفة بكونها منشطة، ما يجعلها مادة ملائمة للتخلص من الإرهاق وتحسين التركيز، لذا فاستنشاقها يحسن من القدرات العقلية، بالإضافة إلى أنها تساعد على الاسترخاء.

” اللافندر ” ، نعرف زهرة اللافندر برائحتها العطرة و دورها الفعال في تنقية الذهن بالإضافة إلى استخدامها للقضاء على حالات الأرق التي غالبا ما يعود سببها إلى الإرهاق، كما أنها تهدئ الأعصاب وتعالج بعض حالات الاكتئاب.

” النعناع “، يعد النعناع من الأعشاب المثالية لأيام العمل الطويلة في العمل، فهو ينشط الذهن والجسم ويحفز على التركيز والاستيعاب ويمنح الجسم طاقة، ما يساعد على التفكير بشكل أفضل ويقلل من الإجهاد.

” الروزماري ” ، استنشاق رائحة الروزماري يساعد على تخفيف التوتر، فضلا عن دور العشب الفعال في تحسين الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز، كما تخفف أعشابه وبشكل طبيعي، كثير من الأعراض المرتبطة بشكل وثيق بالضغط ومن أهمها الإرهاق الجسدي الذهني والصداع.

” الياسمين ” ، كثيرا ما يستخدم الياسمين لتهدئة الأعصاب، كما يستخدم زيته كمادة طبيعية مضادة للاكتئاب، ويحظى بأهمية بالغة لخصائصه المنشطة.