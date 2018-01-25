وزارة التعليم توقع مذكرة تفاهم مع جامعة أفريقيا العالمية

نايف السالم(صدى):

وقعت وزارة التعليم اليوم الأربعاء، في العاصمة السودانية الخرطوم مذكرة تفاهم مع جامعة أفريقيا العالمية السودانية، ووقعها نيابة عن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، فيما وقعها من جانب جامعة أفريقيا مديرها الدكتور كمال محمد عبيد، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ووزير الدولة بوزارة التعليم العالي بالسودان الدكتور التيجاني مصطفي، والملحق الثقافي بالسفارة الدكتور بندر بن محمد الحركان، وعمداء الكليات بالجامعة.

وتنص الاتفاقية على التعاون في مجال البحث العلمي، وتبادل المؤلفات والكتب، والتعاون في مجال الأنشطة الطلابية وبرامج التبادل الطلابي، والتعاون في مجال رعاية الموهوبين، والتعاون في مجال التدريب والتأهيل وبرامج التعليم المستمر، وتوفير المنح الدراسية للطلبة المتميزين من جامعة أفريقيا العالمية للدراسة في الجامعات السعودية.

ونوه معالي نائب وزير التعليم بأدوار الجامعة في نشر العلوم الإسلامية في العالم وأفريقيا على وجه الخصوص، مؤكدًا استمرار المملكة في دعم الجامعة.