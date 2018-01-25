” حساب المواطن ” يكشف حل مشكلة عدم وصول كلمة المرور على الجوال

عادل الحربي(صدى):

استجاب خدمة العملاء، التابع لبرنامج حساب المواطن، مع مشكلة مواطنة تم قبولها في برنامج الدعم ولكن لم تصل لها كلمة المرور الخاصة بحسابها في البرنامج على جوالها.

وقال خدمة عملاء حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” ، ” الرجاء التواصل مع الشركات المشغلة الاتصالات، زين، موبايلي والتأكد من عدم إيقاف الرسائل الدعائية ” .

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن موقف من لم يتم دراسة أهليته للحصول على الدعم من المتقدمين إلى البرنامج.

وقال حساب المواطن، إن ” عبارة لم يتم دراسة الأهلية التي تظهر لبعض المسجلين تكون بسببين الأول أن يكون تاريخ التسجيل أو إكمال الطلب في البرنامج قبل يوم العاشر من الشهر الذي يسبق تاريخ الدفعة ” .

وأشار برنامج حساب المواطن، إلى أن السبب الثاني قد يرجع إلى أن الشخص قد يكون غير مؤهل في الدورة السابقة ولم يتقدم باعتراض أو لم يتم دراسة الاعتراض بعدُ.

وتابع أنه يمكن معرفة حالة الأهلية عبر الدخول إلى قائمة دراسة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج على هذا الرابط من هنا .