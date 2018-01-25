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معرض القاهرة الدولي للكتاب يخصص أكبر جناح للمملكة

معرض القاهرة الدولي للكتاب يخصص أكبر جناح للمملكة
القاهرة(صدى):

تستعد المملكة للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب لدورته التاسعة والأربعين ، والذي من المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل في مصر ،بأكبر جناح تصل مساحته إلى نحو 3 آلاف متر مربع ، متضمنًا جميع الجهات الحكومية ودور النشر الأهلية التي يصل عددهم إلى 42 جهة حكومية وأهلية ، فضلًا عن 7 شركات للتسويق الإلكتروني والتقني .

ويستوعب الجناح المخصص للمملكة ، العديد من الأقسام الثقافية بمختلف أنواعها ، حيث تجمع بين أروقتها كل ما يتعلق بالشأن الثقافي ، لتشرف على الجناح الملحقية الثقافية بالقاهرة ، والذي تستمر فعالياته من 27 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل .

ومن جانبه ، أكد الدكتور خالد بن عبدالله النامي المسؤول عن الملحق الثقافي بالقاهرة ، إن المملكة تشارك بجناح متميز تعكس من خلاله عمق العلاقات المتينة بين البلدين ، قائلًا ” المشاركةَ الثقافية السعودية في المعرض تُعتبرُ نجاحًا بحدِ ذاتِها كونها تسعى لاستمرار التواجد الثقافي والحراك المعرفي ” ، مشيدًا بتوجيهات معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، التي تظهر حرص الوزارة على هذه المشاركة بالشكل المعهود عبر دعمها الكامل بكافة السبل والتحضيرات والمشاركة في الإشراف على المعرض هذا العام .

وأوضح ” النامي ” إن الجناح السعودي يبرز ما تقدمه المملكة من ثقافة للمهتمين بها ، لتنشر رسالتها حول العالم ، مبينة ما وصلت إليه من تطور علمي وتقدم حضاري بتعريف العالم ببعض الجوانب العلمية والأدبية والفكرية والثقافية بها ، فضلًا عن الأنشطة التي يحتضنها الجناح متمثلة في ” الصالون الثقافي السعودي ” ، لتسلط الضوء على الفكر والثقافة في حوار تفاعلي يهتم بنقل التجارب الإعلامية والثقافية ، ويحقق التجانس الثقافي داخل نسيج المجتمع العربي .

 

 


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