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مواجهتان تختتمان الدور الـ 16 من كأس الملك غدًا

مواجهتان تختتمان الدور الـ 16 من كأس الملك غدًا
طلال الغامدي(صدى):

تنتهي مباريات الدور السادس عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، غدًا الخميس ، بآخر مواجهتين لتكتمل تشكيلة الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية من كأس البطولة المحلية .

ويواجه نادي ضمك نظيره الباطن صاحب الأرض المضيفة في تمام الساعة الثالثة والنصف في لقاء كان مقررًا إقامته يوم السبت الماضي ، إلا أن لجنة المسابقات قررت تأجيله ليوم غد .

ويمثل المواجهة الثانية فريقي الشباب والخليج ، في مواجهة تعقد على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ، في تمام الساعة الثامنة مساءاً .

 


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