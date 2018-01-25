مواجهتان تختتمان الدور الـ 16 من كأس الملك غدًا

طلال الغامدي(صدى):

تنتهي مباريات الدور السادس عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، غدًا الخميس ، بآخر مواجهتين لتكتمل تشكيلة الفرق المتأهلة إلى دور الثمانية من كأس البطولة المحلية .

ويواجه نادي ضمك نظيره الباطن صاحب الأرض المضيفة في تمام الساعة الثالثة والنصف في لقاء كان مقررًا إقامته يوم السبت الماضي ، إلا أن لجنة المسابقات قررت تأجيله ليوم غد .

ويمثل المواجهة الثانية فريقي الشباب والخليج ، في مواجهة تعقد على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ، في تمام الساعة الثامنة مساءاً .