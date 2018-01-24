محافظ العرضيات يرعى مهرجان العسل

سياف الشهراني(صدى):

يرعى محافظ العرضيات الأستاذ علي بن يوسف الشريف عصر غد الخميس انطلاقة مهرجان العسل الأصلي في موطنه الأصلي في نسخته السادسة ، وذلك بحضور عدد من محافظي المحافظات ورؤساء المراكز الإدارية ومديري الدوائر الحكومية ومشايخ القبائل.

وسيشهد الافتتاح حضور عدد من رجال المال والأعمال والإعلام وسيبدأ البرنامج باستقبال ضيوف المحافظة ، ثم افتتاح خيمة العسل والتي تحتوي مقرات النحالين والجهات الحكومية المشاركة.

وبعد الافتتاح جولة في الخيمة ثم تعقد ورشة نقاش حول الفرص الاستثمارية بالمحافظة ولقاء رجال الأعمال والإعلام بالجهات الأهلية والخيرية واستعراض البرامج التنموية في المحافظة.

وكان المحافظ قد عقد سلسلة من الاجتماعات لترتيب الافتتاح ومنها اجتماع بالجهات الأمنية وعلى رأسهم الرائد محمد الشمراني مدير شرطة المحافظة لتنظيم حركة السير ومنع باعة العسل خارج خيمة التسوق.