ولي العهد يعبر عن شكره لأبناء الوطن العاملين في محطات تحلية المياه

نايف السالم(صدى):

عبر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن شكره وتقديره للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على ما حققه أبناء الوطن العاملون في محطات تحلية المياه بالمملكة من زيادة في الإنتاج من 3.5 مليون متر مكعب إلى 5 مليون متر مكعب خلال العامين الماضيين دون زيادة في التكاليف على رفع كفاءة التشغيل.

جاء ذلك خلال زيارة سمو ولي العهد اليوم لمحطة تحلية جدة ، حيث التقى معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس علي الحازمي وكبار المسؤولين والموظفين بمحطة تحلية جدة.

واطلع سمو ولي العهد خلال الزيارة على جهود المؤسسة في استخدام أبحاث ودراسات معهدها لرفع كفاءة محطاتها العاملة وزيادة إنتاجها في جميع المحطات في المملكة، والتزامها ببرامج رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 من خلال توفير المياه المحلاة وتلبية الاحتياج بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز المحتوى المحلي لصناعة التحلية بأيدي سعودية عبر 28 محطة موزعة على 17 موقعًا على الساحلين الشرقي والغربي من المملكة.

رافق سمو ولي العهد خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من المسؤولين.