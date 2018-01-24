اتحاد الكرة يودع 33 مليون في حسابات أندية المحترفين والأولى

نواف السالم(صدى):

يبدأ الاتحاد لكرة القدم، غدًا الخميس، بصرف إعانة الاحتراف لأندية الدرجة الممتازة، وأندية الدرجة الأولى، للموسم الجاري، بواقع 33 مليون ريال مجموع قيمة الإعانة.

وستتسلم اندية الدرجة الممتازة 21 مليون ريال بواقع 1.5 مليون ريال لكل نادي، بينما ستتسلم أندية الدرجة الأولى 12 مليون ريال بواقع 750ألف ريال لكل نادي.

وعبر رئيس الاتحاد لكرة القدم، عادل عزت، عن شكره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، على اهتمامه المباشر، بدعم الاتحاد لكرة القدم، وحرصه على توفير كل المتطلبات التي تسهم في تنفيذ برامجه، مثمنًا الدور الذي يقوم به معاليه في تذليل كافة العقبات التي تواجهها الأندية، وسعيه الدؤوب في تحصيل استحقاقاتها، وتعزيز مواردها.