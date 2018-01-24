بالفيديو.. ” مسك ” تدعو ضيوف دافوس إلى ” حفل غذاء ” بالمملكة

نايف السالم(صدى):

أعلن رئيس جمعية الأمير محمد بن سلمان الخيرية ” مسك ” ، بدر العساكر، أن الجمعية ستشارك في الدورة الحالية من منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، الذي يرأس وفد المملكة إليه وزير الدولة إبراهيم العساف.

وأوضح ” العساكر “، أن قرابة 30 شاباً وشابة من المملكة يمثلون وفد الجمعية إلى المنتدى، لافتاً إلى أن مشاركة ” مسك ” ستكون نوعية وغير عادية، حيث ستقيم الجمعية حفل إفطار سيحضره 500 شخص يمثلون المشاركين في المؤتمر العالمي الكبير.

وأضاف، أن من ضمن فعاليات ” مسك ” في المنتدى دعوة كبار الضيوف إلى ” حفل غداء ” ، ستقدم فيه الأطباق الشعبية كالمرقوق والجريش والقرصان، متابعًا أن الغداء سيقام في آخر أيام المنتدى افي السادس والعشرين من يناير الجاري، وسيكون قبيل الكلمة التي سيلقيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار، إلى أن مفيداً من يتولون إعداد الغداء ثلاثة شبان تتراوح أعمارهم بين الحادية والعشرين والسادسة والعشرين، وسيستخدمون مرافق الفندق الذي سيستضيف المؤتمر في إعداد الوجبات وطبخ الأطباق الشعبية التي سيستمتع بها الضيوف.