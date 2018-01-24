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البنك السعودي الفرنسي يعلن وظيفة شاغرة في فرع الرياض

البنك السعودي الفرنسي يعلن وظيفة شاغرة في فرع الرياض
فاطمة المالكي(صدى):

أتاح البنك السعودي الفرنسي وظيفة إدارية شاغرة للمواطنين ، تحمل مسمى ” أخصائي أول مخاطر السوق ” ؛ للعمل بفروع البنك في العاصمة الرياض .

وأشار البنك إلى أنّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة ، مع اشتراط وجود خبرات سابقة .

ولفت البنك إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني التوظيفي ، بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير وحتى 24 مارس المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظيفة المُعلنة ، يرجى الدخول (هنــــــــــــا) .


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