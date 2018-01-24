تعيين العميد مفضي بن عبدالله الخميس نائباً لمدير شرطة الجوف

سهو الهشال(صدى):

صدر قرار معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات والمشرف على الأمن العام الفريق أول/ سعيد بن عبدالله القحطاني بتعيين العميد/ مفضي بن عبدالله الخميس نائباً لمدير شرطة منطقة الجوف اعتباراً من تاريخ ٤-٥-١٤٣٩ هـ.

والعميد مفضي تدرج في العديد من المناصب القيادية في شرطة محافظة القريات ، حيث كان مديرا لشرطة المحافظة وقبلها مساعدا لشؤون الأمن بشرطة المحافظة، كذلك عمل بمكافحة المخدرات بالقريات وطريف والمدينه المنوره والرياض.

من جانبه عبر العميد الخميس عن شكره لمعالي مساعد وزير الداخلية ولسعادة مدير الشرطة بهذه الثقة وأنها ستكون حافزا له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.