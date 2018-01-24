” صلة ” تعلن وظائف إدارية شاغرة في الرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية ” صلة ” ، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، بمسمى ” مساعد مشتريات ” ؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات (المحاسبة، أو إدارة الأعمال)، مع وجود خبرات سابقة في مجال المشتريات.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا أضغط هنا.