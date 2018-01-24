مدينة الملك فهد الطبية تعلن وظائف شاغرة في الرياض
أتاحت مدينة الملك فهد الطبية مجموعة من الوظائف الصحية الشاغرة ، لحمَلة درجات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات ، وذلك للعمل بمقر المدينة في الرياض .
وأشارت المدينة إلى أن الوظائف المتاحة تحمل مسمى :
1- أخصائي إدارة الكوارث.
2- استشاري متخصص حديثي الولادة.
3- استشاري أمراض الرئة لدى الأطفال.
4- فني الجهاز التنفسي- الرعاية المنزلية.
5- استشاري طب الأسرة.
6- استشاري الإحصاء الحيوي.
7- معالج مسجل الجهاز التنفسي- الرعاية المنزلية.
ولفتت المدينة إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، وذلك بدءًا من 24 يناير الجاري ، وحتى 23 مارس المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول (هنـــــــــــــــــــــا) .
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