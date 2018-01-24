وظائف إدارية شاغرة في شركة عِلم بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، والمتخصصة بمجال ابتكار الحلول وتطوير الخدمات وتحسين الإجراءات، وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:محلل أول الأعمال، ومحلل أول ضمان الجودة: درجة البكالوريوس في الهندسة، أو أي مجال ذي الصلة.

وقالت الشركة، إنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف اضغط هنــــــــــــا، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2018م.