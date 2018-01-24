مستشفى الملك فيصل التخصصي تعلن عن 27 وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أفادت مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عن توفر عدد 27 وظيفة صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير، لحملة شهادات البورد والزمالة والدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وأوضح المستشفى، أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 23 يناير حتى 25 مارس المقبل.

1- استشاري مساعد التخدير (الرياض).

2- استشاري مساعد أمراض القلب (الرياض).

3- مساعد رئيس تمريض (الرياض).

4- استشاري طب طوارئ البالغين (الرياض).

5- استشاري غير متفرغ- أشعة البطن (الرياض).

6- استشاري أورام (الرياض).

7- مساعد ثاني طب أسنان (الرياض).

8- كاتب حمية (الرياض).

9- فني الحالات الطارئة (الرياض).

10- أخصائي طب طوارئ (الرياض).

11- معاون بيئي (الرياض).

12- مساعد خدمات الطعام (الرياض).

13- سكرتير ثاني (الرياض).

14- أخصائي العلاج التنفسي (الرياض).

15- ممرض أول (عدد 7 وظائف الرياض).

16- مقدم طعام (وظيفتين/ الرياض).

17- محلل تطبيقات (جدة).

18- استشاري مشارك` الطب الإشعاعي للأورام (جدة).

19- ممرض أول (جدة).

20- ممرض ثاني (جدة).

وأشار المستشفى إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على هذا الرابط: من هنا .