الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل تصميم مراقبة شبكة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تكنولوجيا المعلومات)، أو التخصصات ذات الصلة.

– أخصائي تحليل الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات (نظم المعلومات الإدارية، إدارة الأعمال)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

– مشرف المشروع العام: درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 كانون الثاني/ يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2018م.

ولفتت الشركة، إلى أنه للتقديم ومعرفة شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من (هنـــــــــــــا)