وظائف شاغرة للجنسين في شركة ملاذ للتأمين

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة ملاذ للتأمين التعاوني ، مجموعة من الوظائف الشاغرة للمواطنين والمواطنات من حملة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات ، للعمل بالمقر الرئيسي في الرياض .

وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :

– سكرتير.

– قائد المجموعة- المبيعات وخط المساعدة.

– مندوب (للسعوديات).

– تنفيذي إدارة الشبكة.

ولفتت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 فبراير المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول على الرابط التالي (هنا) .