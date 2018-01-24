وظائف شاغرة للجنسين في شركة ملاذ للتأمين
أتاحت شركة ملاذ للتأمين التعاوني ، مجموعة من الوظائف الشاغرة للمواطنين والمواطنات من حملة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات ، للعمل بالمقر الرئيسي في الرياض .
وأشارت الشركة إلى أنّ الوظائف المتاحة تحمل مسمى :
– سكرتير.
– قائد المجموعة- المبيعات وخط المساعدة.
– مندوب (للسعوديات).
– تنفيذي إدارة الشبكة.
ولفتت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني التوظيفي ، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 فبراير المقبل ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة ، يرجى الدخول على الرابط التالي (هنا) .
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