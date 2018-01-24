وظائف شاغرة في شركة أركاد

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة والصناعة، عدد 25 وظيفة هندسية وفنية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من المنطقة الوسطى، والمدينة المنورة، والخبر، ورابغ.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى: مدير المستودع، مهندس أجهزة، أخصائي دعم تكنولوجيا المعلومات، مشرف مراقب إنشاءات، فني أول رافعات وحفر، مصمم جرافيك، مهندس إنشائي، مهندس أنابيب، مساح أراضٍ، نائب مدير البناء، مشرف مراقب مشروع، ومحاسب.

وقالت الشركة، إن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف اضغط هنــــــــــا، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 مارس 2018م.