واشنطن تصعد لهجتها ضد الرئيس السوري بعد استخدامه ” الكيماوي ” مجددا

واشنطن(صدى):

كشفت تقارير صحفية أمريكية، عن تصعيد أمريكي محتمل ضد نظام بشار الأسد بعد هجومه الأخير على دوما، يوم الاثنين، بالغاز الكيماوي وتسببه في إصابة العشرات من الأطفال والمدنيين.

وقالت التقارير، إن الولايات المتحدة ردت عسكرياً على هجوم خان شيخون بعمل عسكري محدود، وتساءلت ما إذا كانت سترد عسكرياً بعد مواصلة النظام السوري استخدامه للسلاح الكيماوي.

وعرضت التقارير، هجوم وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون على روسيا، واتهمها بالمسؤولية عن الهجوم الأخير في دوما، قائلاً خلال توقيع شراكة ضد الأسلحة الكيميائية: ” بالأمس كان أكثر من 20 مدنياً، معظمهم من الأطفال، ضحايا هجوم مفترض بالكلور ” .