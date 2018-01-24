شاهد.. ضبط 19 مخالفًا في حملة ” وطن بلا مخالف ” بالخرمة

عبد العزيز القثامي(صدى):

نجح رجال الأمن بشرطة محافظة الخرمة، مساء اليوم الأربعاء، في ضبط 19 مخالفًا خلال الحملة الأمنية ” وطن بلا مخالف ” المستمرة بالمحافظة، بإشراف ومتابعة مدير شرطة الخرمة العقيد تركي الغامدي.

وكانت شرطة الخرمة بعد رصد ومتابعة من قِبل قسم البحث والتحري بمتابعة أحد الأوكار للعمالة المخالفة من الجنسية الإثيوبية، وبعد التأكد تمت مداهمة الموقع مساء اليوم الأربعاء، وتم القبض على عدد 11 امرأة و6 رجال وطفلين، جميعهم من الجنسية الإثيوبية، ومخالفون لنظام العمل والعمال بالسعودية.