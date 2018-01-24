بالصور.. انتقاد تصرف كريستيان تجاه نادي ساو باولو

ماجد محمد(صدى):

انتقدت ‏وسائل الإعلام البيروفية تنتقد تصرفات كريستيان كويفا تجاه نادي ساو باولو البرازيلي بعد تمسك اللاعب بعرض نادي الهلال ومحاولته الضغط على ناديه لقبول العرض.

وتبذل إدارة الهلال جهودا كبيرة للتعاقد مع مهاجم صريح خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والممتدة حتى نهاية شهر يناير الجاري، رغبة منها في تعويض غياب المحترف عمر خربين، و زميله بالفريق كارلوس إدواردو.

يذكر أن نادي ساوباولو البرازيلي الذي يحترف بين صفوفه اللاعب، رفض التفريط فيه في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.