اتهام مستشفى خاصة بجدة باستئصال رحم مواطنة و ” الصحة ” ترد

نايف السالم(صدى):

اتهمت إحدى المواطنين، إن قريبتهم تعرضت لخطأ طبي وإهمال من أحد المستشفيات الخاصة الشهيرة بجدة، ما أدى لاستئصال رحمها وحرمانها من الإنجاب، مطالبين الشئون الصحية بمحافظة جدة بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسئولين عما حدث لمريضتهم أثناء تنويمها بالمستشفى.

وأضافت قريبة المريضة، والتي تدعى ” صبحية ماهر المزين ” ” تم عمل استئصال الرحم بخطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة المشهورة بجدة بعد إهمال من قبل طبيبة، حيث دخلت المستشفى وكانت حالتها مستقرة وطبيعية للولادة، ولكن بعد يومين من دخولها المستشفى وضع لها طلق صناعي، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، وانفجار الرحم واستئصاله، وتم إنعاش المريضة ثلاث مرات، ونقل لها أكثر من 20 كيس دم، ووضعت في العناية المركزة ” .

من جانبه، قال المتحدث الإعلامي لصحة جدة عبدالله الغامدي، إن ” تم استلام شكوى المريضة، وإكمال التحقيقات الأولية مع المدعي عليها، وسوف تحال الشكوى إلى لجنة علمية لتحديد إذا كان هناك خطأ طبي أو إهمال أو تقصير من عدمه ” .

وأضاف ” الغامدي ” ، ” إذا ثبت أن هناك خطأ طبيا أو تقصيرا أو إهمالا ضد المريضة، سيتم رفع كامل أوراق المعاملة إلى الهيئة الصحية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة للبت فيها، كما سنوافيكم بالنتائج بعد انتهائها ” .