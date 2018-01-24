بالصور.. مدير مستشفى ضباء العام يستقبل رئيس هيئة الأمر بالمعروف

سعيد العجل(صدى):

استقبل سعادة مدير مستشفى ضباء العام د. ابراهيم بن مصطفى هجان في مكتبه اليوم، رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة ضباء صالح بن صيحان البلوي يرافقه عضو الهيئة ناصر عتيق العميري.

ورحب الهجان في بداية الاستقبال بالجميع، منوهاً بجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودورها الرائد في خدمة المجتمع، متمنياً للبلوي وزملائه التوفيق والنجاح.

وقد تخلل اللقاء سبل التعاون المشترك فيما يخدم مصلحة العمل والتي تصب في المصلحة العامة وفي مسيرة العمل.

بدورهم عبر البلوي والعميري عن شكرهم لمدير المستشفى د. ابراهيم هجان على حسن الإستقبال ، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه وزملائه لخدمة الدين ثم الملك والوطن.