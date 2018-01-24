بالصور.. أمير الرياض يكرم أكثر من 400 متفوق ومتفوقة من أبناء جمعية إنسان

سعيد العجل(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) ، مساء اليوم حفل جائزة إنسان للتفوق العلمي في دورتها الثالثة عشر تحت شعار ” تفوقكم فخرنا ” في قاعة الخزامى للاحتفالات ، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من الشخصيات، وكبار الداعمين .

وفور وصول سموه بدئ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم , تلا ذلك كلمة الجمعية ألقاها مدير عام جمعية “إنسان” صالح بن عبد الله اليوسف عبر فيها عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على ما تحظى به الجمعية من دعمه ورعايته المستمرة لبرامجها وأنشطتها ، عاداً حضور وتشريف سموه لحفل التفوق انطلاقاً من اهتمامه بأبنائه الأيتام وتشجيعه لهم , مشيراً إلى أن هذا التكريم يأتي ضمن البرامج التعليمية التي تنفذها الجمعية لأبنائها من الجنسين بهدف تشجيعهم على التفوق وبث روح الحماس والمنافسة لدى بقية الأيتام لزيادة تحصيلهم الدراسي .

وأبان مدير ” إنسان ” أنه سيتم تكريم نحو (442) متفوقاً ومتفوقة في هذه الأمسية البهيجة ، ممن حصلوا على درجات التفوق العلمي لمختلف المراحل الدراسية ومراحل التعليم الجامعي ، إضافة لتكريم الملتحقات بمحو الأمية من الأرامل وذلك في كافة فروع الجمعية البالغ عددها 19 فرعاً في محافظات منطقة الرياض.

ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن جهود الجمعية في مجال الرعاية التعليمية.

تلا ذلك مسيرة المتفوقين على المسرح تخللها أوبريتاً إنشادياً من أداء أبناء الجمعية.

ثم ألقت الطالبة المتفوقة مها محمد القحطاني كلمة عبرت فيها عن مشاعر الفرح والسرور بتفوقها وزميلاتها ، وحصولهن على جائزة التفوق العالمي ، مقدمة شكرها وتقديرها لسمو راعي الحفل لتشريفه ومشاركته أبنائه فرحتهم , كما شكرت جمعية إنسان لاهتمامها بأبناء الجمعية ، وحرصها على نجاحهم وتفوقهم .

كما ألقى الطالب تركي مدني كلمة المتفوقين عبر فيها عن مشاعر زملائه المتفوقين , مبيناً أن تفوقهم جاء ثمرة للجهود الحثيثة والمساعي الدؤوبة من جمعية إنسان وداعميها لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم . وأحد الأسباب الرئيسية للتفوق .

ثم تسلم سمو أمير منطقة الرياض راعي الحفل شهادة ” نظام ربيز للجودة ” ، حيث حققت الجمعية معايير شهادة ربيز ، التي تهتم بتحسين الشكل المؤسسي للمنظمة وتنمية مواردها البشرية وجودة مساهمتها للمجتمع المحيط .

وتعد جمعية إنسان أول جمعية حصلت على شهادة تطبيق ربيز، وهو مؤشر إيجابي في ظل العدد الكبير الذي ترعاه الجمعية والمساحة الجغرافية التي تغطي منطقة الرياض كافة .

ويأتي هذا الانجاز للجمعية بفضل الله سبحانه وتعالى ثم دعم مؤسس هذا الكيان الكبير ووالد الأيتام الأول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ ودعم ومساندة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة الجمعية، واستمراراً لما حققته “إنسان” سابقاً في معايير التميز المؤسسي وحصولها على مجموعة من الجوائز .

كما شهد سمو أمير منطقة الرياض ، توقيع اتفاقية تعاون بين الجمعية، وكلية طب الأسنان بجامعة الملك سعود الملك سعود ،حيث وقع الاتفاقية عن الجمعية المدير العام صالح اليوسف ، وعن الكلية عميد كلية طب الأسنان بالجامعة الدكتور أحمد بن مبارك القحطاني .

وفي ختام الحفل كرم سمو الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز , المتفوقين ، ثم التقطت الصور التذكارية مع سموه .