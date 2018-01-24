داعية مغربي يثير الجدل بتصريحه حول الزنا كسبب لسرطان الرحم

مليكة فؤاد(صدى):

أثارت فتوى داعية مغربي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ؛ لحديثه عن أسباب سرطان الرحم لدى المرأة ، مشيرًا إلى أن الزنا مع أكثر من رجل هو سبب ذلك .

وزعم الداعية عبدالرحمن السكاش في برنامجه الأسبوعي ، إن الأمر له سند شرعي يتعلق بقضية العدة لدى المرأة الأرملة بعد وفاة زوجها .

وعلى نحو آخر ، طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة الشيخ ” السكاش ” وإيقاف مثل هذه البرامج الغير خاضعة للرقابة .