داعية مغربي يثير الجدل بتصريحه حول الزنا كسبب لسرطان الرحم
أثارت فتوى داعية مغربي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ؛ لحديثه عن أسباب سرطان الرحم لدى المرأة ، مشيرًا إلى أن الزنا مع أكثر من رجل هو سبب ذلك .
وزعم الداعية عبدالرحمن السكاش في برنامجه الأسبوعي ، إن الأمر له سند شرعي يتعلق بقضية العدة لدى المرأة الأرملة بعد وفاة زوجها .
وعلى نحو آخر ، طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة الشيخ ” السكاش ” وإيقاف مثل هذه البرامج الغير خاضعة للرقابة .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26068 ] نشر منذ 1 ساعة
الداعية صار مفتي
سرطان الرحم بسبب كثرة الجماع
أجل سرطان الثدي
وش أسبابه ياترى🤔
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41738 ] نشر منذ 1 ساعة
كلامه صحيح ميه باالميه ,,
,, واللي اثاروا الضجه حوله ، ناس كفرت بما انزل على محمد .. عليه افضل الصلاة واتم التسليم ,,
,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,, عليهم من الله مايستحقون ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23774 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ليش يطالبون بمعاقبته وفيه درسات. طبيه من غير المسلمين تثبت كلامه وسبق وان نزلت صدى واحده من هذي الدراسات
العاقل يفهم ان الله ما حرم شي الى لضرره
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23774 ] نشر منذ 1 ساعة
الادمي ما جاب شي جديد
وهو استخدم اسلوب التخويف من هذا المرض لاجل البعد الزنا لان اغلب الناس يخاف من السرطان
بس الادمي نسي ان الي يتجراء على محارم الله ماهمه شي
بنت النور[ عدد التعليقات: 972 ] نشر منذ 36 دقيقة
وشهد شاهدا من اهلها ☺️