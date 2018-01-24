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  3. داعية مغربي يثير الجدل بتصريحه حول الزنا كسبب لسرطان الرحم

داعية مغربي يثير الجدل بتصريحه حول الزنا كسبب لسرطان الرحم

داعية مغربي يثير الجدل بتصريحه حول الزنا كسبب لسرطان الرحم
مليكة فؤاد(صدى):

أثارت فتوى داعية مغربي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ؛ لحديثه عن أسباب سرطان الرحم لدى المرأة ، مشيرًا إلى أن الزنا مع أكثر من رجل هو سبب ذلك .

وزعم الداعية عبدالرحمن السكاش في برنامجه الأسبوعي ، إن الأمر له سند شرعي يتعلق بقضية العدة لدى المرأة الأرملة بعد وفاة زوجها .

وعلى نحو آخر ، طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بمعاقبة الشيخ ” السكاش ” وإيقاف مثل هذه البرامج الغير خاضعة للرقابة .

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 41738 ] نشر منذ 1 ساعة

كلامه صحيح ميه باالميه ,,

,, واللي اثاروا الضجه حوله ، ناس كفرت بما انزل على محمد .. عليه افضل الصلاة واتم التسليم ,,

,, حسبنا الله ونعم الوكيل ,, عليهم من الله مايستحقون ,,

[ عدد التعليقات: 23774 ] نشر منذ 1 ساعة

طيب ليش يطالبون بمعاقبته وفيه درسات. طبيه من غير المسلمين تثبت كلامه وسبق وان نزلت صدى واحده من هذي الدراسات
العاقل يفهم ان الله ما حرم شي الى لضرره

[ عدد التعليقات: 23774 ] نشر منذ 1 ساعة

الادمي ما جاب شي جديد
وهو استخدم اسلوب التخويف من هذا المرض لاجل البعد الزنا لان اغلب الناس يخاف من السرطان

بس الادمي نسي ان الي يتجراء على محارم الله ماهمه شي

[ عدد التعليقات: 972 ] نشر منذ 36 دقيقة

وشهد شاهدا من اهلها ☺️

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