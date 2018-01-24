مكتب عمل الخرج يحقق المركز الأول في مستوى رضا العملاء

عادل الحربي (صدى):

حقق مكتب العمل بمحافظة الخرج التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، المركز الأول في خدمة العملاء على مستوى مكاتب العمل بالمملكة في الفئة الثانية للمرة الرابعة خلال الخمس سنوات الأخيرة بينما حصل مكتب عمل المجمعة على المركز الثالث عن شهر ديسمبر الماضي.

وجاء التقييم بناءً على الاستبيان الشهري الذي تعده وكالة خدمة العملاء لقياس مدى رضا العملاء عن أداء المكاتب، بهدف تطوير الخدمات المقدمة وتحسين الجودة، حيث توزعت معايير التقييم على ثلاثة محاور رئيسية هي : الانطباع العام عن المكتب ويشمل نظافة المرافق ، وتوافر أماكن الانتظار، وسهولة التواصل مع المسؤولين عند الحاجة، وثاني المحاور يتعلق بالخدمات المقدمة للعملاء وتشمل استقبالهم في القسم المختص والموعد المحدد، وجودة الخدمة المقدمة بالإضافة إلى توفر الأدلة والوثائق والمعلومات المتعلقة بها.

وانحصر المحور الثالث في طريقة تقديم الخدمة من حيث سلوك الموظف وإلمامه بالخدمات المقدمة وحسن تصرفه عند تقديم الخدمات وتلقي الشكاوي والاقتراحات.

ويتم تسجيل تلك الاستبيانات في نظام معاً للتقييم الذي يمر بعدة مراحل إلكترونية قبل أن يستعرض الأداء الشهري لكل مكتب على حدة في نهاية كل شهر.

يُذكر أن مكتب العمل بالخرج قد أنجز قرابة 200 معاملة خلال الشهر الماضي وفقاً للمعايير المذكورة أعلاه.