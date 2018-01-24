تعليم مكة يحتفي بـ 300 طالب متفوق الأربعاء المقبل

سعيد العجل(صدى):

تقيم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة يوم ١٤ جماد الأول ١٤٣٩ هـ الحفل التكريمي للطلاب الأوائل المتفوقين فى مختلف المراحل التعليمية للعام ١٤٣٧ -١٤٣٨ هـ ، إضافة إلى مدارس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الخاصة وذلك بمسرح النشاط الطلابي في مبني كلية المعلمين سابقاً بحي العزيزية.

وبهذه المناسبة هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي الطلاب و أولياء الأمور بهذا التميز و التفوق، معبرًا عن فخره برؤية حصاد جهود تعليم مكة متمثلة في الطلاب المتفقوين خاصة وأن وزارة التعليم تحرص على الاستثمار في النشء وفقًا لرؤية ٢٠٣٠ ، وإعدادهم لمواكبة متغيرات الحياة، وتسخر الإمكانات المعرفية والمهنية للعناية بالطلاب، وتخص بالعناية شريحة المتفوقين، متمنيا لجميع أبنائه الطلاب المزيد من النجاح والتفوق فى مراحل حياتهم التعليمية والعملية.

هذا وقد أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة عن أسماء 300 طالب متفوق سيتم تكريمهم وهم اضغط هنــــــــــا.