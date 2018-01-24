” نيمار ” يكشف عن ندمه في التوقيع لـ ” باريس سان جرمان “

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر صحفية، أن المهاجم البرازيلي الدولي نيمار، أبلغ مقربين منه بأنه ” نادم على الانضمام إلى باريس سان جرمان ” .

ويبدو أن صيحات الاستهجان التي أطلقتها جماهير سان جرمان ضد نيمار الأسبوع الماضي، عندما سدد ركلة جزاء كان يريد زميله إدينسون كافاني تسديدها ليصبح الهداف التاريخي للفريق، أثرت سلبيا على اللاعب.

ووصفت المصادر، أن نيمار أنهك في الدوري الفرنسي، حيث ” لا يشعر بالراحة مع لاعبين يتسمون بعقليات دفاعية، ويرتكبون ضده أخطاء بالجملة ” .

نيمار ” 25 عاما ” انضم إلى الفريق الباريسي قادما من برشلونة الإسباني الصيف الماضي، مقابل 222 مليون يورو، ويزيد راتبه السنوي على 36 مليون يورو في ” حديقة الأمراء ” .