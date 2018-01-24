الأمير حسام بن سعود يشارك تنفيذ تمرين فرضي ” حاله مطريه وسيول جارفه “

محمد بن شقيه(صدى):

برعاية صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسيه بالمنطقه ، نفذت مديرية الدفاع المدني بالمنطقه وبمشاركة كافة الجهات الحكوميه والاهليه وكذلك مشاركة طيران الامن التمرين الفرضي للحاله المطريه والسيول الجارفه التي وقعت بمحافظة العقيق والتي نتج عنها احتجاز باص داخل سيل بوادي العقيق اسفل كبري طريق المطار وبه عدد 15 عامل تمكنت الفرق الارضيه من اخراجهم كذلك وصول بلاغات متعدده بوجود عدد كبير من حالات الاحتجاز على امتداد الوادي وأن الحاله المطريه متطوره وهناك عدد من الاحياء معزوله بسبب قطع الطرق وتم دعم الموقف بعدد من فرق الانقاذ والاسعاف والشيولات والرافعات والقوارب من ادارة الباحه وادارة بلجرشي وادارة القرى كما تم دعم الموقف بعدد من دوريات السلامه المجهزه لأعمال التدخل والانقاذ وتم دعم الموقف بعدد من القوى البشرية من الضباط والافراد من كافة ادارات المنطقه وكذلك مديرية المنطقه وتم تقسيم الموقع الى عدة قطاعات على جميع الفرق المنتقله والمسانده ونظرا لارتفاع منسوب المياه فقد وجه مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحه بعقد اللجنه الفوريه بمقر مركز القياده والتوجيه وكذلك متابعة وصول فريق الدعم من الادارات والجهات المشاركه الحكوميه والاهليه وتحديد منطقة للإسناد وكذلك منطقة للإيواء وتكون في موقع آمن

سمو امير المنطقه يوجه بتنفيذ الخطه العامه بمواجهة الامطار والسيول بالمنطقه نتيجة ارتفاع عدد الاصابات والضحايا بعدد 25 اصابه واحتجاز في الاوديه وكذلك بلاغ عن مفقودين التوجيه بإنتقال غرفة العمليات المتنقله للموقع وتهيئة مقر للقياده الميدانيه مع عقد اللجنه الفرعيه بمحافظة العقيق ابلاغ اللجنه الفوريه بضرورة تحريك دعم من الآليات والمعدات الثقيله من امانة المنطقه وادارة الطرق وكذلك فرق الطواري من شركة الكهربآء وعدد من اسعافات الهلال الاحمر والشؤون الصحيه وكذلك عدد من المتطوعين من الكادر الطبي والمتطوعات وكذلك حافلات نقل من التعليم والجامعه وعدد من التعليم الفني الى منطقة الحدث وصول عدد 25 من فرق الانقاذ والاسعاف وعدد من سيارات السلالم والمعدات الثقيله من الأمانه والطرق وصول الاسعافات والحافلات وسيارات الاغاثه من قبل التجاره والماليه والجمعيات الخيريه وصول عدد من الدوريات الامنيه للمسانده في حفظ الامن وصول عدد من دوريات المرور للمسانده في تنظيم الحركه المروريه وكذلك الادلة الجنائيه وقوة المهمات والواجبات وامن الطرق وصول صهاريج مياه نقيه للشرب من قبل الاداره العامه للمياه وصول فرق الرش والتطهير للإداره العامه للزراعه مشاركة فرع وزارة التجاره والهيئة العامة للسياحة والشؤن الاسلامية للاوقاف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شركة الاتصالات السعودية والعيادات الشاملة لقوى الامن والهيئة العامة للرياضة وجامعة الباحة مسح ميداني لدوريات السلامه مع تنبيه المواطنين والمقيمين ومنع عبور الاوديه والابتعاد عن اماكن تجمع المياه اخلاء عدد من المدارس والمرافق الحكوميه ونقلهم الى منطقة الإيواء استدعاء عدد من فريق السلام التطوعي للدعم والاسناد وكذلك رابطة الغواصين في المنطقه و انشاء مستشفى ميداني مؤقت لفرز الحالات وأستقبال المصابين وتسليمه للشؤون الصحيه اطفاء حريق نشب بمدرسة الملك خالد الابتدآئيه نتيجة صاعقه وأخلاء المدرسه وكذلك اخلاء الحي والمدارس المجاوره لمبنى المحافظه وكافة الدوائر الحكوميه والمباني الآهله بالسكان نظرا لخطورة الوضع وارتفاع منسوب المياه احتجاز مركبه داخل سيل بجوار عبّارة التقاء وادي العقيق مع وادي اللحيان على سطحها شخص يفيد بغرق اخر كان برفقته ، اخلاء مدرسة التحفيظ بالغوث وتجهيزها كموقع إيواء وجود حالة غرق ومحتجزين في مستنقع بالقرب من سوق الاعلاف وصول 15 حالة اصابه وجاري تقييم حالتهم عن طريق الشؤون الصحيه جريان شديد لوادي الصناق وتوجيه دوريات السلامه بضرورة اخلاء السوق فورآ وجود بلاغ بإنجراف اشخاص الى السد وتطلب الوضع انقآذهم تحريك فرق انقاذ وقوارب وعند الوصول وجد 3 حالات محتجزه بالسد تم انقاذهم كما يوجد حالة غرق واحده في السد وتم مباشره الحاله واخراج المتوفي اخلاء عدد 30 شخص وهم بصحه جيده ويطلب من الماليه حيال تأمين الاعآشه لهم اخراج حالتين وفاه عن طريق الفرق والتوجه بها الى منطقة الفرز اخراج عدد من الاشخاص والمحتجزين والمصابين والغرقى ونقلهم الى منطقة الفرز الطبي تم حصر الوفيات والذين بلغ عددهم 15 حالة وفاة والاصابات وعددهم 50 منهم 15 اصابه بالغه و35اصابه مابين متوسطه وخفيفه كما تم اخلاء 450 شخص وكذلك تضرر عدد 10 منازل كما شارك من القوه البشريه اكثر من 1000 شخص وكذلك الآليات والمعدات الفنيه والثقيله بعدد 450 آليه وماتزال لجان حصر الاضرار قآئمه بعملها .

وفي ختام التمرين الفرضي قدم صاحب السمو الملكي الامير الدكتور : حسام بن سعود بن عبدالعزيز شكره وتقديره لجميع الجهات المشاركه على مالمسه من الجميع من استعداد واستجابه واتقان لمواجهة مثل هذه الحوادث وجودة التنسيق التي تمت بين كافة الجهات المشاركه مع المام كل جهة بالدور المطلوب منها متمنياً سموه للجميع السلامة الدآئمه .

وفي ختام التمرين تم عقد اجتماع للجهات المشاركة لمناقشة الايجابيات والعمل على تعزيزها وكذلك السلبيات والعمل على تلافيها

وقد ثمن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي بن خضران المنتشري لكافة الاجهزه الحكوميه الامنيه والمدنيه والاهليه هذا التواجد المشرف متمنياً للجميع التوفيق.

صرح بذلك المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحةالعقيد / جمعان بن دايس الغامدي.