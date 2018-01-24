عشرات الآلاف من عمال المصانع بألمانيا يضربون عن العمل

برلين(صدى):

أعلنت أكبر نقابة عمالية لصناعات المعادن في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن عشرات الآلاف من عمال المصانع نظموا إضرابات تحذيرية قصيرة للضغط من أجل تحقيق مطالبهم برفع الأجور وسط استمرار المفاوضات بهذا الشأن.

وقالت نقابة ” آي جي ميتال ” -حسبما ذكرت شبكة ” إيه بي سي ” الأمريكية، أن 170 ألف عامل في 785 نشاطاً تجارياً بأنحاء البلاد شاركوا في إضراب استمر ساعات في شركات منها ” أودي ” و ” مرسيدس ” .