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” العلياني ” يوجه رسالة إلى شباب المملكة للتصدي إلى أعداء السلام

” العلياني ” يوجه رسالة إلى شباب المملكة للتصدي إلى أعداء السلام
حمود العنزي (صدى):

وجه الإعلامي علي العلياني رسالة لشباب المملكة بضرورة عدم الانسياق خلف أعداء الوطن ، محبي إثارة الفتن ، بالوحدة والتكاتف مع القيادة الرشيدة .

وأشار ” العلياني ” خلال برنامجه ” معالي المواطن ” اليوم الأربعاء ، إلى أن القضية تتحول إلى الرأي العام ويزداد حجمها بسبب الحسابات الوهمية التي تختلقها الدول الأعداء لاستغلال نوايا الشباب والفتيات الطيبة ، قائلًا ” الجهات المعادية تسعى لاستفزاز الشعب ، فبعدما تتحول القضية لرأي عام تعود لحسابات وهمية لأكثر من دولة معادية تبدأ في تهييج الرأي العام ، ولأن شبابنا نواياهم طيبة فالحماس والجهل بما يحاك يخليهم يتماشون مع التيار ويؤذون انفسهم ” .

ولفت الإعلامي إلى أنه يجب أن يتكاتف الشعب ويتحد ضد العدو الإرهابي ، قائلًا ” يجب أن نكون حائط الصد الأول ضد كل مستفز ومعادي للوطن ” .

 


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