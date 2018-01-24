كروزيرو يرفض عرض الهلال للتخلي عن نيفيز

ماجد الاشرم(صدى):

كشفت تقارير صحفية ، أن نادي كروزيرو البرازيلي رفض عرض الهلال الرسمي للتعاقد مع تياجو نيفيز لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقالت التقارير إن ليوناردو ليما وكيل أعمال نيفيز عقد اجتماعًا مع مسئولي كورزيرو لبحث انتقال موكله لصفوف الهلال، لكن إدارة النادي البرازيلي رفضت التخلي عن اللاعب.

وتمسك مسئولي كروزيرو بخدمات نيفيز والذي يعتبر جزءًا أساسيًا من خطط النادي في المرحلة الحالية.

ويذكر أن عرض الهلال المقدم للتعاقد مع تياجو بلغ 3.5 مليون دولار إلا أن النادي البرازيلي رد بالرفض وأعلن عن تمسكه باللاعب بشكل رسمي.