ولي العهد يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية ويبحثان التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب

واس(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الفريق أول جوزيف فوتيل.

وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون الثنائي في المجال العسكري، والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان وصاحب السمو الملكي الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ والمستشار العسكري لسمو وزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال العتيبي.

فيما حضر من الجانب الأمريكي القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالرياض كريس هنزيل ورئيس بعثة التدريب العسكرية الأمريكية في المملكة اللواء بيتر أوتلي وعدد من كبار المسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية.