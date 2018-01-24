هيئة المساحة الجيولوجية تعلن تنظيم المؤتمر الدولي 12 لعلوم الأرض

سعيد العجل(صدى):

أعلن المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الأربعاء، أن الهيئة بصدد تنظيم المؤتمر الدولي 12 لعلوم الأرض ” خيراتنا من أرضنا ” ، وذلك خلال الفترة 18-21 جمادى الأولى 1439هـ (4-7/ فبراير/2018م).

وأضاف المتحدث، أن المؤتمر يعكس رؤية المملكة 2030، والتي تأخذ في الاعتبار مفهوم الحدّ من مخاطر الكوارث الطبيعية في خطط التنمية المُستدامة ومُستقبل التعدين في المملكة بالإضافة إلى الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الخامات المعدنية؛ مما يُساهم في إنشاء صناعات تعدينية ذات قيمة مضافة تساهم في زيادة الناتج الإجمالي المحلي بما يتوافق مع المعايير الدولية.

وأشار المتحدث، أن أحد أهم محاور المؤتمر؛ هو الثروات المعدنية وطرق التنقيب عنها واستكشافها وتقييمها بالأساليب والمعايير الحديثة، ويضم هذا المحور أكثر من 20 محاضرة علمية، إضافة إلى 12 نشرة علمية سوف تعرض خلال أيام انعقاد فعاليات المؤتمر، وسوف تتنوع الأوراق العلمية بالمؤتمر، حيث أن هناك عدة مشاركات من أكثر من خمس دول من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى مشاركات من عدة جهات علمية داخل المملكة.