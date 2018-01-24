الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة في بعض مناطق المملكة غدًا

عادل الحربي(صدى):

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن هناك نشاط في الرياح السطحية تصل الى اكثر من 45 كم / س مثيرة للاتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية تصل الى اقل من 2 كم خاصة خلال النهار في الرياض والقصيم، والمنطقة الشرقية غدًا الخميس.

وأضافت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة تصل الى مادون الصفر المئوي من مساء يوم الجمعة .