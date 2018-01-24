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الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة في بعض مناطق المملكة غدًا

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة في بعض مناطق المملكة غدًا
عادل الحربي(صدى):

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن هناك نشاط في الرياح السطحية تصل الى اكثر من 45 كم / س مثيرة للاتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية تصل الى اقل من 2 كم خاصة خلال النهار في الرياض والقصيم، والمنطقة الشرقية غدًا الخميس.

وأضافت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة تصل الى مادون الصفر المئوي من مساء يوم الجمعة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 41738 ] نشر منذ 3 ساعات

خير ان شاء الله خير ,,

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