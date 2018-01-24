اتهامات لبرنامج ” مسياركم ” بعدم حله للمشكلات ومطالب بإغلاقه
ناشدت مقدمات برنامج ” سيدتي ” المُذاع على قناة روتانا خليجية ، المسؤولين للتدخل بإغلاق تطبيق يدعى ” مسياركم ” ، على الهواتف الذكية ، والذي أطلق منذ 5 أشهر ، متمنين إعادة النظر في هذا التطبيق ، حيث إنه لا يسهم كما يزعم في حل المشكلات الاجتماعية فهو يهدف فقط للربح المادي .
وعلى جانب آخر ، رد مؤسس التطبيق محمد الدرباسة على هجوم المقدمات وهو مقيم أردني ، حيث دافع عن التطبيق خلال مداخلته مع البرنامج اليوم ، موضحًا إنه يتضمن جوانب إيجابية عديدة تساهم في حل القضايا المجتمعية وتمنع انتشار الفساد الأخلاقي ، وحل مشكلة استغلال الخطابات المادية ، حيث أن سلبياته تقتصر فقط على سوء استخدامه .
ولفت ” الدرباسة ” إلى أن الهدف من التطبيق يعود إلى انتشار زواج المسيار في المملكة بشكل أكبر من دول الخليج ، حيث أن هناك شروط مسبقة للسماح بالتسجيل في التطبيق ، ولا يمكن إدارة من يسيئون استخدامه في إقامة علاقات زواج سريعة بين الشباب والفتيات .
ناقد ١١[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 4 ساعات
اردني ويبغى يحل مشاكلنا … روح حل مشاكل بلدك
ليس فقط الربح المادي ولكن لديه أهداف أخرى خبيثة ليست سلوكية ولكنها تتعدى ذلك إلى الدين وال‘راف وأمن البلد … نأمل إغلاقه فورا
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26068 ] نشر منذ 1 ساعة
برنامج تافهه والي يتابعونه
أغلبهم ناس تركض وراء شهواتها
زواج المسيار شوي ويصير ينباع فاالبقالة
تزوج وطلق
لعبxلعب
ياأخوان بعطيكم معلومة
البنت البكر عادي عندها تزوجت ولا تأخرت
لكن الثيب الي تتزوج فترة وتتطلق
تتعب بحياتها
بصراحة البنت لاتعودت على شي صعب تتركه
فأتقوا الله في بنات المسلمين
الزواج أستقرار وبيت وأطفال ومسؤلية
مو أسبوع أسبوعين😡