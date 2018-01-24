اتهامات لبرنامج ” مسياركم ” بعدم حله للمشكلات ومطالب بإغلاقه

حمود العنزي (صدى):

ناشدت مقدمات برنامج ” سيدتي ” المُذاع على قناة روتانا خليجية ، المسؤولين للتدخل بإغلاق تطبيق يدعى ” مسياركم ” ، على الهواتف الذكية ، والذي أطلق منذ 5 أشهر ، متمنين إعادة النظر في هذا التطبيق ، حيث إنه لا يسهم كما يزعم في حل المشكلات الاجتماعية فهو يهدف فقط للربح المادي .

وعلى جانب آخر ، رد مؤسس التطبيق محمد الدرباسة على هجوم المقدمات وهو مقيم أردني ، حيث دافع عن التطبيق خلال مداخلته مع البرنامج اليوم ، موضحًا إنه يتضمن جوانب إيجابية عديدة تساهم في حل القضايا المجتمعية وتمنع انتشار الفساد الأخلاقي ، وحل مشكلة استغلال الخطابات المادية ، حيث أن سلبياته تقتصر فقط على سوء استخدامه .

ولفت ” الدرباسة ” إلى أن الهدف من التطبيق يعود إلى انتشار زواج المسيار في المملكة بشكل أكبر من دول الخليج ، حيث أن هناك شروط مسبقة للسماح بالتسجيل في التطبيق ، ولا يمكن إدارة من يسيئون استخدامه في إقامة علاقات زواج سريعة بين الشباب والفتيات .