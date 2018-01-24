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بالفيديو.. صورة ” سلفي ” تضع هندي على حافة الموت

بالفيديو.. صورة ” سلفي ” تضع هندي على حافة الموت
نايف العضياني(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شاب هندي يلتقط صورة ” سيلفي ” على طريق قطار في حيدر آباد.

وأظهر الفيديو الشاب الهندي البالغ من العمر 25 عامًا، وهو يقف بجانب السكة الحديدية التي يمر عليها القطار رافعًا جواله؛ فيما يقترب القطار منه، وفجأة يصدمه القطار في مشهد مروع .

وأصيب الشاب، الذي ما زال يتابع دراسته، في ذراعه اليمنى وصدره، وتماثل نسبيًّا للشفاء بعدما تجاوز مرحلة الخطر.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 26068 ] نشر منذ 1 ساعة

هذا الغباء الي قتل صاحبه
الهند بصدد وضع قانون لتحريم السلفي
من كثر الي ماتوا بسببه
ماأتوقع أنه بيسلم لأن الضربه جت جهة العقل
والراس مقتل بن آدم🤔

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