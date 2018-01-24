بالفيديو.. صورة ” سلفي ” تضع هندي على حافة الموت
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شاب هندي يلتقط صورة ” سيلفي ” على طريق قطار في حيدر آباد.
وأظهر الفيديو الشاب الهندي البالغ من العمر 25 عامًا، وهو يقف بجانب السكة الحديدية التي يمر عليها القطار رافعًا جواله؛ فيما يقترب القطار منه، وفجأة يصدمه القطار في مشهد مروع .
وأصيب الشاب، الذي ما زال يتابع دراسته، في ذراعه اليمنى وصدره، وتماثل نسبيًّا للشفاء بعدما تجاوز مرحلة الخطر.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2360 ] نشر منذ 4 ساعات
استغفر الله 😂😂😂😂💔 مت ضحك منه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41738 ] نشر منذ 4 ساعات
اهبل ومستهبل ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7409 ] نشر منذ 4 ساعات
ألعقـــــــــــــل نِعــــــــــــــمه .😂😄😅.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15966 ] نشر منذ 3 ساعات
ليش يا صديق 😅
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6954 ] نشر منذ 3 ساعات
لو طحنه راح السلفي☺😁
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26068 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا الغباء الي قتل صاحبه
الهند بصدد وضع قانون لتحريم السلفي
من كثر الي ماتوا بسببه
ماأتوقع أنه بيسلم لأن الضربه جت جهة العقل
والراس مقتل بن آدم🤔