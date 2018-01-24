بالفيديو.. صورة ” سلفي ” تضع هندي على حافة الموت

نايف العضياني(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شاب هندي يلتقط صورة ” سيلفي ” على طريق قطار في حيدر آباد.

وأظهر الفيديو الشاب الهندي البالغ من العمر 25 عامًا، وهو يقف بجانب السكة الحديدية التي يمر عليها القطار رافعًا جواله؛ فيما يقترب القطار منه، وفجأة يصدمه القطار في مشهد مروع .

وأصيب الشاب، الذي ما زال يتابع دراسته، في ذراعه اليمنى وصدره، وتماثل نسبيًّا للشفاء بعدما تجاوز مرحلة الخطر.