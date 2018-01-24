عمر السومة الأكثر تأثيرًا في دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

احتل النجم السوري عمر السومة، قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بتسجيل الأهداف في دوري المحترفين هذا الموسم بـ13 هدفًا، بالرغم من غيابه عن مباريات النادي الأهلي منذ أكثر من شهر ونصف، إلا أنه لا زال الأكثر مساهمة بالأهداف، حيث سجل 10 أهداف وصنع 3 آخرين، يليه نجم نادي الفيصلي، البرازيلي لويز غوستافو، بمساهمته من 12 هدفًا.

وجاء نجم نادي النصر محمد السهلاوي في المركز الثالث، بعدما ساهم في تسجيل 11 هدفًا، وذلك وفقًا لإحصائية أكثر اللاعبين مساهمة بتسجيل الأهداف موسم 2017/ 2018، التي نشرها حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على ” تويتر ” .

وساهم 8 لاعبين في إحراز 10 أهداف في دوري المحترفين هذا الموسم، وهم” أحمد العكايشي نجم الاتحاد، ليوناردو سوزا نجم الأهلي، جهاد الحسين نجم التعاون، روني فيرنانديز لاعب الفيحاء، يحيى الشهري نجم النصر، هزاع الهزاع لاعب الاتفاق، نجم الباطن جوناثان بينتيس، ولاعب الرائد إسماعيل بانغورا ” .