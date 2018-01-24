بالصور.. مكتب بصائر غميقة يحتفي بأحد حفاظه للقرآن الكريم

حامد العمري (صدى):

أقام مكتب إشراف تحفيظ القرآن الكريم بغميقة، حفلًا لتكريم أحد الحفاظ للقرآن الكريم من خريجي برامج المقاريء القرآنية ، والتي تستهدف كافة شرائح المجتمع وهو: ريان الهذلي من منسوبي شرطة غميقة .

وشهد الحفل تكريم أكثر من 50 طالبا من الطلاب المتميزين بالحلقات والمجتازين للاختبارات المركزية، والتي تم عقدها نهاية الفصل الدراسي الأول من هذا العام، بكافة الحلقات بغميقة والقرى التابعة لها، كما تم تكريم معلمي الحلقات بالمكتب نظير جهودهم وجميل عطاءهم .

وشارك حضور الحفل، رئيس المجلس البلدي الأستاذ منصور الجبيري، وأمين مجلس الإدارة بجمعية نتدبره لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الليث الشيخ محمد أبوبكر الصعب، ومدير عام جمعية نتدبره الأستاذ حسن بكر البركاتي، ومدير الشؤون التعليمية بالجمعية الأستاذ حسن الحاتمي، كما حضر عدد كبير من أعيان المجتمع وأولياء أمور الطلاب.