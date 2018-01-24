الوكيل الشرعي لمعلم الأحساء: الطفل استمر في المشاغبة وتعمد استفزاز مصعب
أكد عبدالباسط الملحم الوكيل الشرعي للمعلم مصعب الملحم ، المتهم بالاعتداء على طالب الأحساء ، إن المعلم وجه الطالب في البداية للتوقف عن سلوك الضحك والمشاغبة والحركة احترامًا لكتاب الله والتأدب معه ، خاصةً أنه مهارة يُؤَدب الطالب عليها من المرحلة الابتدائية وحتى المتوسطة ، ولكن استفزاز الطالب أدى إلى صفع المعلم له .
وأشار الوكيل الشرعي للمحامي ” الملحم ” ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إن هذا السلوك يعد طبيعيًا بين المعلمين في حال تواجد طالب مشاغب ، حيث أن المقطع يوضح أن ما حدث تعمد من الطالب لدفع المعلم إلى صفعه .
ولفت ” الملحم ” إلى أن الأحداث تغيرت بعدما انتشر قرار توقيف المعلم عن العمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث أن المعلم لم يطلع على نتائج التحقيق ولم يأخذ البت في القرار فترة كافية فجاء سريعًا ، وهو ما دفع للعمل على أخذ حقه من ناحية صدور القرار ، وهذا لا يمنع عنه الخطأ قائلًا ” قدر الله وما شاء فعل ” .
ومن جانبه ، أوضح والد الطالب المعتدى عليه في مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إن أول من أبلغه بالأمر هو المعلم المتهم بالاعتداء على ابنه ، حيث اتصل به وأخبره بتفاصيل مقطع الفيديو ، لافتًا إلى أنه منح هذا المعلم صلاحيات في التعامل مع ابنه مروان لمعرفته بأنه كثير المشاغبة ، قائلًا ” لم أرى منه إلا الخير ” .
وأضاف الدكتور عبدالجليل والد الطالب مروان إنه تنازل عن القضية لمعرفته الجيدة بالمعلم وأخلاقياته في التعامل مع الطلاب وتشجيعهم على أن يؤموا المصلين وأن يحفظوا أجزاءاً من القرءان الكريم ، مشيرًا إلى أن ما حدث هو خطأ غير مقصود من هذا المعلم .
صالح[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 4 ساعات
لاتبرر الواقعة رأها الكل الضرب وبهذه الطريقة الوحشية من معلم لايصلح للتدريس اطلاقاً.
البلدية[ عدد التعليقات: 86 ] نشر منذ 4 ساعات
باي حق تقوم ادارة التعليم بفصل المعلم هل هي محكمه
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2360 ] نشر منذ 4 ساعات
واذا استفزو يقوم يلطشو كذا..!!! مافي اي إجراء غير التلطيش مافي عقوبات تانيه يعني .. عسى يدك الكسر ياراعي الدين ماتعرف ان الصفع بالوجه منهي عنه..!!!! يجعل يده بالبتر
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2360 ] نشر منذ 4 ساعات
انا رأيي يشوف له وظيفه عندكم بالبلديه .. يجمع النفايات 😏
ناقد ١١[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 ساعات
المعلم الطيب
لا يوجد بنظام الخدمة المدنية مادة صريحة تنص على أن تأديب المعلم لطالبه خاصة فيما يتعلق بالجانب السلوكي بأن يفصل أو يبعد أو لا يقبل بالتدريس … كما أن مصور المقطع عقابه أكبر وأعظم ليس فقط بالتصوير ولكن بالنشر والتعرض للمعلم وخصوصياته وسمعته والتشهير به
متابع[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 ساعات
لماذا المكابرة من بعض الناس وتهويل الأمور.. لا يوجد معلم لم يضرب طالب تأديبا له وحرصا على استقامته وهذه حقيقة .. لو ربينا أولادنا على احترام المعلم وكونه الأب الثاني له لأنحلت كل المشاكل .. فالمعلم ثقتنا به كبيرة لتربية وتهذيب وإخراج أجيال نافعة لمجتمعها.
ناصر بن محمد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
المفروض بدل الضرب القاسي والمؤلم (الطرد)
لكن للأسف أسرة الملحم الكريمه يرون أنفسهم فوق القانون
والكثير من الموظفين من اسرة الملحم تم توظيفهم بالواسطه
الله يهديهم
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2360 ] نشر منذ 3 ساعات
اللي يدافعو عن المدرس اقولهم يارب بحق هاليوم الله يسلط على عيالكم من يلطشهم عشان تعرفو ان الله حق وان الكلام الزايد والفلسفه مو كويسه .. 😏ولمن يتلطشو عيالكم باللهي تذكروني ولاتنسو الموضوع ذا ☺️
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26068 ] نشر منذ 55 دقيقة
أنا ضد قرار فصل المعلم وفسخ عقده
أنقلوه أخصموا من راتبه
سوو إي شي
مو تقطعون رزقه
علشان طفل مبين من مشاغبته
إن أهله مقصرين معه.