الوكيل الشرعي لمعلم الأحساء: الطفل استمر في المشاغبة وتعمد استفزاز مصعب

نايف السالم(صدى):

أكد عبدالباسط الملحم الوكيل الشرعي للمعلم مصعب الملحم ، المتهم بالاعتداء على طالب الأحساء ، إن المعلم وجه الطالب في البداية للتوقف عن سلوك الضحك والمشاغبة والحركة احترامًا لكتاب الله والتأدب معه ، خاصةً أنه مهارة يُؤَدب الطالب عليها من المرحلة الابتدائية وحتى المتوسطة ، ولكن استفزاز الطالب أدى إلى صفع المعلم له .

وأشار الوكيل الشرعي للمحامي ” الملحم ” ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إن هذا السلوك يعد طبيعيًا بين المعلمين في حال تواجد طالب مشاغب ، حيث أن المقطع يوضح أن ما حدث تعمد من الطالب لدفع المعلم إلى صفعه .

ولفت ” الملحم ” إلى أن الأحداث تغيرت بعدما انتشر قرار توقيف المعلم عن العمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث أن المعلم لم يطلع على نتائج التحقيق ولم يأخذ البت في القرار فترة كافية فجاء سريعًا ، وهو ما دفع للعمل على أخذ حقه من ناحية صدور القرار ، وهذا لا يمنع عنه الخطأ قائلًا ” قدر الله وما شاء فعل ” .

ومن جانبه ، أوضح والد الطالب المعتدى عليه في مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” ، إن أول من أبلغه بالأمر هو المعلم المتهم بالاعتداء على ابنه ، حيث اتصل به وأخبره بتفاصيل مقطع الفيديو ، لافتًا إلى أنه منح هذا المعلم صلاحيات في التعامل مع ابنه مروان لمعرفته بأنه كثير المشاغبة ، قائلًا ” لم أرى منه إلا الخير ” .

وأضاف الدكتور عبدالجليل والد الطالب مروان إنه تنازل عن القضية لمعرفته الجيدة بالمعلم وأخلاقياته في التعامل مع الطلاب وتشجيعهم على أن يؤموا المصلين وأن يحفظوا أجزاءاً من القرءان الكريم ، مشيرًا إلى أن ما حدث هو خطأ غير مقصود من هذا المعلم .