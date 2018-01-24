نتائج منافسات أشواط جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن ” الحقايق “

حمود العنزي (صدى):

انتهت منافسات اليوم الأول لجائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن بميدان رماح ، ضمن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل لفئة الهجن بالحقايق ” بكار وقعدان ” على مسافة 4 كم وعددها 20 شوطاً في الفترة الصباحية، و20 شوطًا للفترة المسائية .

وأوضحت إدارة المهرجان أن جائزة الملك عبد العزيز لسباقات الهجن تعد الأضخم في مجالها، إذ تبلغ مجموع الجوائز لسباقات الهجن 95،808،000 ريال، موزعة على 2172 جائزة تشمل 228 شوطاً، مما يؤكد مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بالإبل وما تمثله من قيم ثقافية وتاريخية واجتماعية واقتصادية ورياضية، ودعمها للأصالة والتراث، داعيةً جميع المشاركين إلى الالتزام بالشروط والتعليمات الموجودة في موقع التسجيل.

وجاءت نتائج أول أشواط المهرجان لسن ” حقايق ” لمسافة 4 كم في الفترة الصباحية كتالي : الشوط الأول : شقراء – لـ حمد عبدالله حمد الشرقي العامري، والشوط الثاني : مياس – لـ حميد مبارك المنصوري، والشوط الثالث: الشاهينية – لـ صافي منصور الشمري ،والشوط الرابع: المتحد – لـ سهيل سالم سهيل بالشرقي العامري، الشوط الخامس : سيدة – لـ سلمان عبيد شالح الدوسري، والشوط السادس : مرسال – لـ سالم ضاعن حمد الراشدي.

كما جاء الشوط السابع : شواهين – لـ فهيد محمد فهيد المري الشوط الثامن : المستشار- لـ عبد الله الدودة سويد العامري، والشوط التاسع : الغالية – لـ إبراهيم راشد إبراهيم التميمي، والشوط العاشر : ربدان – لـ عبدالله بن عيد صياح المنصوري، الشوط الحادي عشر : الواصلة – لـ عبدالله حمدان ال فهيده المري، الشوط الثاني عشر : البحر – لـ سعيد محمد مقبل المري الشوط الثالث عشر : دمعة – لـ سالم أحمد العامري.

والشوط الرابع عشر : الحذر – لـ سعود بن منصورعجمي منيخر، والشوط الخامس عشر: الشايبة – لـ خميس الدودة سهيل الدوسري، والشوط السادس عشر : مداوي – لـ محمد سالم سعيد المحرمي، والشوط السابع عشر : عبرة – لـ طالب فهد طالب المري، والشوط الثامن عشر: لهب – لـ مبارك ناصر بوقبي المنصوري، والشوط التاسع عشر : برمودة – لـ محمد سالم محمد فهيدة المري، والشوط العشرون : مراح – احمد محمد سالمين العامري .