بالفيديو.. ” وزير المالية ” يكشف معاناته مع السفر ويشكر زوجته على اهتمامها

نايف السالم(صدى):

قال وزير المالية، محمد عبدالله الجدعان، إن السفر معاناة، لاسيما لمسئولي الحكومة، عند السفرر لتحضير اجتماعات، والرجوع فورًا، مشيرًا إلى أن إلى ضيق الوقت حتى يصعب تجهيز الشنطة.

وأضاف ” الجدعان ” ، ” لكن الحمد الله أنا ربي رازقني بملكة في البيت، أم فيصل غير عادية، أنا ممنون لها كثيرا، تهتم بي اهتمام غير عادي، جزاها الله كل خير، مرتاح معها ومقصر معاها، لكن تسامحني إن شاء الله ” .