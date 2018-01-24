بالفيديو.. ” وزير المالية ” يكشف معاناته مع السفر ويشكر زوجته على اهتمامها
قال وزير المالية، محمد عبدالله الجدعان، إن السفر معاناة، لاسيما لمسئولي الحكومة، عند السفرر لتحضير اجتماعات، والرجوع فورًا، مشيرًا إلى أن إلى ضيق الوقت حتى يصعب تجهيز الشنطة.
وأضاف ” الجدعان ” ، ” لكن الحمد الله أنا ربي رازقني بملكة في البيت، أم فيصل غير عادية، أنا ممنون لها كثيرا، تهتم بي اهتمام غير عادي، جزاها الله كل خير، مرتاح معها ومقصر معاها، لكن تسامحني إن شاء الله ” .
ماهي قصة وزير المالية السعودي الجدعان @MAAljadaan مع السفر وأم فيصل؟#دافوس #wef18 pic.twitter.com/bzfWBTaYfA
— قناة العربية (@AlArabiya) January 24, 2018
عبدالله[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 3 ساعات
وانتم غلابه بتتعبو وتسافرو وتتمشون ولانتم حاسين فينا الله يعينكم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26068 ] نشر منذ 52 دقيقة
الله يخلي لك أم فيصل وفيصل وعيالك كلهم
أنا أقف وكلي أحترام أمام الرجل الذي يحترم زوجتة
ويقدرها
وماينكر فضلها ووقفتها بعد الله
فعلآ وراء كل رجل عظيم أمرأه.
الله يرزقني ببنت الحلال
الي تحفظني في حضوري وغيابي وترفع راسي بين الناس
وينها بس🤔
دعواتك لي يبوفيصل تراني وصلت لمرحلة اليأس😧