التجارة: ضبط 20 ألف شيك موقع على بياض في عنيزة

سعيد العجل(صدى):

ضبطت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار اليوم أكثر من (20) ألف شيك موقع على بياض أثناء مداهمة مؤسسة مخالفة تمارس نشاط البيع بالتقسيط دون سجل تجاري في منطقة القصيم بمحافظة عنيزة.

جاء ذلك في إطار جهود الوزارة في تتبع ممارسي نشاط التقسيط دون ترخيص أو سجلات تجارية، حيث تم التحري والوصول لمعلومات عن شخص يمارس النشاط استخدم مكتب مقاولات عامة باسم مواطنة لتنفيذ عملياته، وتمت مداهمة الموقع بمساندة الفرق الأمنية، وضبط أكثر من (1000) دفتر شيكات تحوي في مجملها على (20) ألف شيك لعملاء موقعة على بياض بحوزة مالك المؤسسة، وتشير الدلائل الأولية إلى استخدام هذه الشيكات كأداة ضمان ، وتعمل فرق الرقابة بالوزارة على إحالة الشيكات إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بحكم الاختصاص.

كما ضبطت الوزارة خلال تفتيش المنشأة عقود بيع بالتقسيط، وسندات لأمر، وأكثر من (50) بطاقة صراف آلي من بنوك مختلفة لعملاء يتم استخدامها لتحصيل الأقساط الشهرية.

وبادرت الوزارة على الفور بإغلاق المنشأة المخالفة، واستدعاء مالكها لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتدعو الوزارة العموم إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفة تجارية لمركز البلاغات على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” أو الموقع الإلكتروني للوزارة.