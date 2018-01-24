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بالفيديو.. حساب المواطن يوضح خطوات الاعتراض على عدم الأهلية بالبرنامج

بالفيديو.. حساب المواطن يوضح خطوات الاعتراض على عدم الأهلية بالبرنامج
نايف السالم(صدى):

أوضحت إدارة برنامج حساب المواطن خطوات تقديم طلب للاعتراض على قرار عدم الأهلية للبرنامج ، وذلك بعد استلام رسالة نصية تفيد بعدم القبول .

وأشار البرنامج عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أنه يمكن مراجعة الحساب الخاص بالمواطن عبر البوابة الإلكترونية لمعرفة الأسباب وتقديم طلب الاعتراض عليها ، لفترة سماح تمتد إلى ثلاثة أشهر .

ولفت ” حساب المواطن ” إلى أنه في حالة رفض طلب الاعتراض يمكن تقديم اعتراض آخر خلال فترة السماح ، أو في حال انتهائها يمكن إعادة تقديم طلب التسجيل من جديد للدخول في عملية اختبار الأهلية .


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