بالفيديو.. حساب المواطن يوضح خطوات الاعتراض على عدم الأهلية بالبرنامج
أوضحت إدارة برنامج حساب المواطن خطوات تقديم طلب للاعتراض على قرار عدم الأهلية للبرنامج ، وذلك بعد استلام رسالة نصية تفيد بعدم القبول .
وأشار البرنامج عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أنه يمكن مراجعة الحساب الخاص بالمواطن عبر البوابة الإلكترونية لمعرفة الأسباب وتقديم طلب الاعتراض عليها ، لفترة سماح تمتد إلى ثلاثة أشهر .
ولفت ” حساب المواطن ” إلى أنه في حالة رفض طلب الاعتراض يمكن تقديم اعتراض آخر خلال فترة السماح ، أو في حال انتهائها يمكن إعادة تقديم طلب التسجيل من جديد للدخول في عملية اختبار الأهلية .
#فيديو | تعرّف على خطوات تقديم طلب الاعتراض على قرار عدم الأهلية في برنامج #حساب_المواطنhttps://t.co/UJjdcyN2lm
— حساب المواطن (@citizenaccount) January 24, 2018
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