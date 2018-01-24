الجيش اليمني يضبط 13 صاروخًا في الجوف

فهمي محمد(صدى):

نجحت قوات الجيش اليمني، بالتعاون مع قوات التحالف العربى، في ضبط 13 صاروخا من نوع ” زلزال 1 ” ، وذلك عقب تحرير مناطق قرب مدينة اليتمة التابعة لمنطقة الجوف.

وأفادت مصادر صحفية، أنه بعد تحرير الجيش اليمني لمراكز تابعة لمدينة اليتمة؛ التى كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثى، تمكن من ضبط عدة أسلحة وألغام من بينها 13 صاروخا من نوع ” زلزال 1 ” ، الذى تم تصنيعه بطريقة بدائية، وتطويره عن طريق خبراء إيرانيين ليكون ضمن الصواريخ الباليستية.

وكانت الميليشيات الحوثية قد أطلقت هذا النوع من الصواريخ على منطقتى نجران و جازان السعوديتين، إلا أن قوات الدفاع الجوى السعودى استطاعت اعتراضه وتدميره.