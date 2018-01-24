بالصور.. انطلاق حملة توطين الشمالية برفحاء

خالد الضبيبي(صدى):

انطلقت حملة توطين الحدود الشمالية بمحافظة رفحاء، اليوم الأربعاء، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود.

وشهد الحضور، محافظ رفحاء المكلف بدر بن إبراهيم الهزاع وأعضاء لجنة التوطين المكونة من محافظة رفحاء وشرطة رفحاء وفرع مكتب العمل برفحاء وبلدية رفحاء وفرع وزارة التجارة برفحاء.

من جانبه قال رئيس لجنة التوطين في محافظة رفحاء عبدالعزيز عراك الشريم، إن من بين المهن التي سيتم قصر العمل عليها بالسعوديين وتوطينها بالكامل في الفترة الحالية في محافظة رفحاء هي ” المولات المغلقة، والجمعيات والمؤسسات الخيرية ولجان التنمية الأهلية، ومكاتب تأجير السيارات، ومحلات بيع الخضراوات والفواكه ” .